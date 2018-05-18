Bill Gates: Trump bana iki kere HIV ve HPV arasındaki farkı sordu

Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine iki kere HPV ile HIV arasındaki farkı sorduğunu ve kızının görünüşüne dair 'korkutucu' detaylar bildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Microsoft kurucusu Bill Gates, Trump'ın kendisine iki kere HIV (AIDS'e yol açan virüs) ve HPV (insan papilloma virüsü) arasındaki farkı sorduğunu söyledi.

Gates, Trump'ın kızının görünüşü hakkında "korkutucu" derecede bilgi sahibi olduğunu da belirtti. Microsoft kurucusu, Trump'ın kızı Jennifer ile Florida'da karşılaştığını, sonrasında helikopterini almaya giderek "20 dakika sonra aynı yere helikopterle geldiğini" söyledi.

"Onunla ilk konuştuğumda kızımın görüntüsüyle ilgili ne kadar fazla şey bildiği şaşırtıcıydı" diyen Gates, "Melinda bundan çok hoşlanmadı" dedi.

Gates'in açıklamaları eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı toplantısında yapıldı.

Trump ile iki farklı görüşme gerçekleştiren Gates, "iki görüşmede de bana aşıların kötü bir şey olup olmadığını sordu, çünkü bir komisyon kurup aşıların kötü etkilerini araştırmak istiyordu ve birisi - Robert Kennedy Jr - onu aşıların kötü şeylere yol açtığına ikna etmişti. Ben de ona hayır dedim, buradan bir şey çıkmayacağını ve bunu yapmamasını söyledim" ifadelerini kullandı.