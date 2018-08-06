Bangladeş'te öğrenciler 'yol güvenliği' için eylemde

Bangladeş'in başkenti Dakka'da öğrenciler bir haftadır, olağan hale gelen ölümlü trafik kazalarına karşı kitlesel eylemler düzenliyor. Eylemlere polisin sert bir biçimde müdahale ettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde iki öğrencinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından, benzeri ölümlerin sıradanlaştığını belirten öğrenciler, "Adalet istiyoruz" sloganlarıyla sokağa çıktı.

Şehrin içinden geçen otoyolların tam bir keşmekeş içerisinde olduğu ve ulaşım sektörünün kuralsız ve tehlikeli olarak tanımlandığı Dakka'da, geçtiğimiz yıl 4 bin kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kentte binlerce ehliyetsiz şoförün olduğu aktarılırken, "güvenli yol ve güvenilir şoförler" talebiyle gerçekleşen öğrenci protestolarının bir haftadır Dakka'yı etkisi altına aldığı ifade ediliyor.

GÖSTERİCİLERE POLİS SALDIRISI

Lise ve üniversite öğrencileri, "adalet istiyoruz" sloganlarıyla başkent Dakka'nın farklı noktalarında kitlesel eylemler yapıyor.

Gösteriler sırasında öğrencilerin bazı noktalarda trafiği durdurduğu, şoförlerin ehliyetini kontrol ettikleri ve bazı araçları yaktıkları gelen bilgiler arasında.

Gerilimin polis müdahalesiyle arttığı, öğrencilere cop, gaz bombası ve plastik mermilerle çok sert bir şekilde müdahale edildiği kaydedildi.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde öğrencinin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, hükümet yanlılarının da protestocu öğrencilere saldırdığı iddia edildi.

SEÇİM ÖNCESİNDE HÜKÜMET KORKUYOR

Öğrenci eylemleri ülkenin başka şehirlerine de yayılırken, hükümetin yaklaşan seçimler dolayısıyla endişelendiği yorumu yapıldı.

Ulaşım sektöründeki güçlü sendikalarla bağları olduğu bilinen Devlet Bakanı Şajahan Khan'ın, "Hindistan'da geçtiğimiz günlerde 33 kişinin öldüğü bir otobüs kazası yaşandı, orada neden böyle eylemler olmadı?" açıklamasının eylemleri daha fazla kışkırtan bir etkisi olduğu görüldü.

Hükümetin sosyal medyayı yavaşlattığı, dün iktidardaki Avami Birliği partisinin binasına doğru yürüyen büyük bir kitleye müdahale edildiği ve palalı hükümet yanlılarının öğrencilere saldırdığı bildirildi.

HÜKÜMETTEN PROVOKASYON UYARISI

Başbakan Sheikh Hasina ise, dün yaptığı açıklamayla, öğrencileri evlerine ve okullarına dönmeye çağırdı.

"Üçüncü kişiler"in eylemleri sabote edebileceği ve göstericilere zarar verebileceği uyarısını yapan Hasina, "Bu sebeple bütün görevlilerden ve ailelerden çocuklarını evlerinde tutmalarını talep ediyoruz. Yapılan eylemler yeterli" dedi.

BAŞBAKAN SÖZ VERDİ

Hasina, yol güvenliğinin sağlanacağı sözünü vererek, "Polisimiz bir haftadır yollarda disiğlini sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı" dedi.

Polis yetkilileri eylemcilere müdahalede plastik mermi kullanıldığını reddediyor. Ancak jop darbeleriyle de çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtiliyor.

Bangladeş'in başkentinde öğrenci eylemleri sürüyor.