'Bağdadi dış görünüşünü değiştirdi, Suriye'den kaçmaya çalışıyor'

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin dış görünüşünü değiştirip Suriye’den, Irak’a kaçmaya yönelik birkaç başarısız girişimde bulunduğu, IŞİD’in son mukavemet noktası Bağuz’da olmadığı belirtildi.

El Arabi El Cedid gazetesinin Irak güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi dış görünüşünü değiştirip Suriye'den Irak'a kaçmaya yönelik birkaç başarısız girişimde bulundu. Habere göre Bağdadi, Suriye'de IŞİD'in son mukavemet noktası olan Bağuz'da da değil.

Sputnik'in aktardığına göre kaynak "Bağdadi Bağuz'da değil, ancak Suriye Demokratik Güçleri'nin operasyonları öncesinde oraya birkaç kez gitti. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Suriye'nin başka bir bölgesinde. Oradan birkaç kez Irak'a kaçmaya çalıştı, ancak koalisyon güçleri ve sınırdaki Irak halk savunma güçleri Haşd el Şabi onu durmaya zorladı" dedi.

Bağdadi'nin sıradan sivil otomobillerle ya da taksilerle yer değiştirdiğini belirten kaynak "Son zamanlarda araç konvoylarının eşlik etmesine karşı çıkıyor, korumaları IŞİD'in formalarından farklı Afgan giysileri giyiyor. Ayrıca dış görünüşünü değiştirdi. Sakalını kısalttı, kızıla boyadı. Son iki yıldır fazla hareketsizlikten çok kilo aldı" ifadelerini kullandı.

Kürt basını dün Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'in Suriye'nin kuzeybatısındaki son mukavemet noktası Bağuz'u teröristlerden temizlediğini aktarmıştı ancak SDG daha sonra bu bilgiyi yalanlamıştı. Suriye'nin kuzeyindeki uluslararası koalisyon güçlerinin temsilcisi Sputnik'e yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmaların sürdüğünü söylemişti.

Daha önce Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler birçok kez basına yansısa da bir doğrulama gelmedi. Irak'ta yayın yapan el Sumeriye televizyonunun Irak istihbaratına dayandırdığı haberine göre Bağdadi, haziran ayında Irak ordusunun operasyonu sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

