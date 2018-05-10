Irak istihbaratı: Bağdadi Suriye'nin doğusunda

Irak istihbarat yetkilisi, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin doğusunda olduğunu bildiriyor.

Irak istihbarat yetkilisine göre IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi, Suriye'nin doğusunda küçük bir grup takipçisiyle birlikte hareket ediyor.

AFP'ye konuşan Iraklı yetkiliye göre Bağdadi'nin yakınındaki isimlerden biri de oğlu.

IŞİD'in kontrol ettiği kentleri kaybetmesine karşılık, Irak-Suriye sınırındaki çölde varlığını sürdürdüğü biliniyor.

İsmini vermeyen yetkili, Bağdadi'nin asla konvoylarla hareket etmediği, "4-5 kişilik" grubuyla birlikte olduğunu söylüyor.

Irak istihbaratı, Bağdadi etrafındaki çemberin daraldığını, üst düzey IŞİD komutanlarının peş peşe yakalandığını kaydediyor.