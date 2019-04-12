Anonymous: Assange'ı serbest bırakmayanlar bedelini öder

Hacker grubu Anonymous, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılmadığı takdirde sorumluların bedel ödeyeceğini belirtti.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın dün Ekvador'un Londra büyükelçiliğinde gözaltına alınmasına hacker grubu Anonymous'tan tepki geldi. Anonymous, Facebook'ta yayımladığı uzun bir videoda İngiltere ve ABD hükümetlerini hedef aldı.

Videoda, "Birçoğunuzun bildiği gibi İngiltere yönetimi, ABD hükümeti adına Wikileaks'in ortağı Julia Assange'ı tutukladı. Bu, uzun süredir beklenilen bir durumdu. Mevcut tutuklama ve ifşa gruplarına yapılan büyük operasyonlar gösteriyor ki bu hükümetler gizliliklerini korumak için her yolu deneyeceklerdir. İngiltere, ABD ve Ekvador yönetiminin yetkin kadroları, gazeteciliğe vurulan bu darbeye gözlerini kapadılar. Bu hamleleriyle özgür dünyayı geniş çaplı bir devrime daha da yakınlaştırıyorlar. CIA ve ABD Başkanı'ndan Assange'ı tutuklayan emniyet kadrolarına kadar hepsi kendilerini halk düşmanı ilan etti; Anonymous ise buna göre hareket edecek. Assange'ı serbest bırakın yoksa bedelini ödersiniz" ifadeleri yer aldı.