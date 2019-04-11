ABD tutuklanan Assange'ın iadesini talep etti

WikiLeaks kurucusu Julian Assange kefaletle serbest kalma şartlarını ihlalden tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı Assange hakkında iddianame açıklayarak, ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak ile suçladı.

İngiltere polisinin Ekvador Büyükelçiliğine düzenlediği baskınla gözaltına aldığı WikiLeaks kurucusu Julian Assange, Londra'daki Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Yargıç, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kafelatle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle Assange'ı tutuklayıp mahkum etti.

Suçsuz olduğu beyanında bulunan Assange'ın alacağı ceza ileri bir tarihte açıklanacak. Hakkındaki suçlamaya en fazla 12 ay hapis cezası öngörülüyor.

O dönemde İsveç'in ABD'ye iade etmesi halinde casusluk suçlamasından idam talebiyle yargılanması tehlikesi bulunan WikiLeaks kurucusu, mahkemeye gelmemek için mantıklı bir mazereti olduğunu söyledi. Yargıç ise "mantıklı mazaretin" ancak bir narsistin savı olabileceği karşılığını verdi.

Assange'ın 2 Mayıs'ta düzenlenecek duruşmaya video bağlantısıyla katılacağını açıklayan yargıç, ABD'nin de iade talebiyle ilgili belgeleri 12 Haziran'a dek teslim etmesi gerektiğini duyurdu.

İNGİLTERE POLİSİ: ABD TALEP ETTİ, YAPTIK

İngiltere polisi Assange'ı ABD'li yetkililerin talebi üzerine yakaladıklarını kabul etti.

Avustralya vatandaşı Assange'ın Ekvador'un başkenti Quito'daki avukatı, ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gireceği uyarısını yaptı.

ABD ADALET BAKANLIĞI: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İADE ANLAŞMASI UYARINCA

Washington Assange'ın ABD ile İngiltere arasındaki sınırdışı ve iade anlaşması uyarınca tutuklandığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, Julian Assange hakkında iddianame açıkladı. Eski Başkan Barack Obama döneminden kalma soruşturmaya dayanan iddianamede, WikiLeaks kurucusu, "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almakla" suçlandı.

İddianamedeki ifadeye göre "Assange, Mart 2010'da Gizli İnternet Protokolü Ağı'na (SIPRNet) bağlı ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmak için Chelsea Manning'e yardım etme komplosunda yer aldı."

SIPRNet, ABD federal hükümetinin gizli belgelerle iletişimi saklamak için kullandığı şebeke.

TRUMP ÇARK ETTİ

Başkanlık öncesi dönemde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump da WikiLeaks’le ilgili övgü dolu sözler dile getirmişti. 2016 seçiminden başkan çıkan Trump, örneğin "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokrat Parti neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi" mesajını paylaşmıştı.

Trump, bugün Assange ile ilgili sorular karşısında şu mesajları verdi: "WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum. Suçlamalar hakkında fikir, tutuklanmasıyla ilgili görüş sahibi değilim."​