Almanya Suudilere silah satış yasağının süresini 6 ay uzattı

Alman hükümeti Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ihracat yasağının süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdi. Karara göre, bu süre içinde Suudi Arabistan'a silah satışı için yeni anlaşmalara da onay verilmeyecek.

Alman hükümeti Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını altı ay uzattı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, silah ihracatını durdurma kararının Eylül ayının sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

Bu süre zarfında prensip olarak yeni anlaşma imzalanmamasına da karar verildi.

KAŞIKÇI OLAYININ ARDINDAN BAŞLAMIŞTI

DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümeti gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Riyad'a yapılan silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Alınan kararın süresi 31 Mart'ta doluyordu.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ilgili bakanlardan oluşan Federal Güvenlik Konseyi (BSR), Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasına yönelik kararın süresinin uzatılması konusunda geçen Çarşamba uzlaşma sağlayamamıştı.

SPD YASAĞIN SÜRMESİNİ İSTEDİ

Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD), silah ihracatını durdurma kararının uzatılması için ısrar ediyordu.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) konunun Avrupa'nın ortak savunma politikasını ilgilendirdiğini, bu nedenle Almanya'nın tek başına karar veremeyeceğini savunuyordu.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik tutumu Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı müttefikleri rahatsız etmişti.

SİLAHLAR YEMEN'DE KULLANILIYOR

Alman hükümetinin bu konuda aldığı son karar uyarınca Berlin'in "ortak üretilen silah ve teçhizatın Yemen savaşında kullanılmaması için çaba harcayacağı" vurgulandı. Ayrıca bu tarihten 31 Aralık'a kadar ise bu ortak programlarda üretilen ve "montajı tamamlanmış hiçbir silah ve teçhizatın" Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmeyeceği belirtildi.

Yemen’de Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin desteklediği güçlerle Husiler arasındaki savaş yıllardır devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, yaşanan çatışmalarda şimdiye dek binlercesi sivil on binden fazla kişi hayatını kaybetti.