İngiltere Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah satış yasağını gevşetmesini istedi

İngiltere Dışişleri Bakanı, Almanya'dan Suudi Arabistan'a getirdiği silah satış yasağını gevşetmesini talep etti. İngiltere, bu yasaktan İngiliz şirketlerin de etkilendiğini öne sürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'ya Suudi Arabistan'a silah satış yasağını gevşetmesi yönünde talepte bulundu.

Der Spiegel'in aktardığına göre Hunt, Almanya'ya konuyla ilgili mektup göndererek, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının bu yasaktan etkilendiğini söyledi.

Hunt, Eurofighter Typhoon ve Tornado gibi uçakların kimi parçalarının Almanya'da üretildiğini, bu sebeple yasaktan İngiliz şirketlerin de etkilendiğini bildirdi.

KAŞIKÇI SEBEBİYLE GETİRİLMİŞTİ

Almanya'nın Suudi Arabistan'a getirdiği yasağın sürmesi durumunda Alman şirketlere maliyetin 2026 yılına kadar toplamda 2,6 milyar dolar olacağı aktarılıyor.

Silah satış yasağı Kasım ayında Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarının ortaya çıkması sonucunda getirilmişti.

Almanya, Norveç ve Danimarka, Suudi Arabistan'a silah satışını tamamen durdurmuştu. Suudi Arabistan'ın silah tedarikçileri arasında Almanya'nın payı yalnızca yüzde 2, ancak Alman şirketler Suudi Arabistan'a silah satan diğer ülkeler için parça üretiyor.

Alman silah şirketleri de yasağa "zarara uğradıkları" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İNGİLTERE SİLAH SATIŞINI SÜRDÜRÜYOR

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a satacağı 48 Eurofighter Typhoon uçağının kaderi, Almanya'nın kararına bağlı kalırken, bu anlaşmanın toplam büyüklüğünün 10 milyar sterlin olduğu bildiriliyor.

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışı, Suudi Arabistan'ın Yemen'e askeri müdahalesinin başlangıcından beri eleştiri konusu oldu.

Suudi saldırıları binlerce sivil ölümüne sebep olurken, İngiltere yönetimi tarafından hazırlanan kimi raporlarda da bu durum kabul edildi.

Yemen'de dört yılda en az 60 bin kişinin yaşamını yitirmesine ve ülkenin sivil altyapısının yok olmasına karşın İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışı devam ediyor.