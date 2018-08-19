Almanya Merkez Bankası'ndan TL açıklaması: Risk yönetilebilir

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Türkiye'deki kur krizini değerlendirdi.

ABD ve Türkiye arasında Pastör Brunson'un iade edilmemesi üzerine çıkan siyasi kriz ve devamında gelişen kur gerilimi, Türkiye'nin ilişkide bulunduğu ülkelerde de tartışma konusu haline geldi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gazetesinde yayınlanan röportajda Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann da konuya değindi.

"Alman bankacılık sektörü için risk yönetilebilir. Genel olarak finans sistemi daha dayanıklı bir hale geldi" diyen Weidmann “Hesaplanması çok daha zor olan, diğer gelişmekte olan pazarları etkileyen genel bir güven kaybı gibi dolaylı etkilerdir" uyarısında bulundu.

TL'NİN DEĞER KAYBI AVRO BÖLGESİNİ ETKİLEMİŞTİ

Bloomberg'de yer alan bir analize göre Türkiye'deki problemler sebebiyle avro, dolar karşısında değer kaybı yaşamıştı. Bu durum, TL'nin yaşadığı erimenin avro bölgesini olumsuz etkileyebileceği endişelerini doğurmuştu.