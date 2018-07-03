Almanya İçişleri Bakanı Merkel’le uzlaştı, istifadan vazgeçti

Almanya’yı hükümet krizinin eşiğine getiren sığınmacı krizinde İçişleri Bakanı Seehofer ile Başbakan Merkel arasında uzlaşma sağlandı. Seehofer istifadan vazgeçtiğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel ile dün saatler süren görüşmesinin ardından istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Almanya’da koalisyonu oluşturan Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel arasında mülteci politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle gündeme gelen krizde dün iki lider arasında uzlaşma sağlandı.

Seehofer, Merkel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Merkel ile Avusturya sınırından ülkeye yasadışı göçün nasıl önleneceği konusunda anlaştıklarını duyurdu. Seehofer sınır kontrollerinin sıkılaştırılması gerektiğini savunarak, aksi durumda istifa edeceğini söylemişti.

Reuters’ın haberine göre Merkel de görüşme sonrası yaptığı açıklamada uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Seehofer görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “CDU ile CSU arasındaki yoğun müzakerelerin ardından Almanya ve Avusturya sınırında gelecekteki yasadışı göçü nasıl engelleyeceğimiz üzerine bir anlaşmaya vardık” dedi.

Seehofer, Merkel’in AB ile mülteciler konusunda vardığı anlaşmaya karşı çıkarak Bavyera sınırındaki mültecilerin geri çevrilmesini savunuyordu.

Merkel ile Seehofer’in anlaştıkları plana göre Almanya farklı AB ülkelerinden Almanya’ya sığınmak üzere gelen “geçiş merkezleri”ndeki göçmenleri geldikleri AB ülkesinin kabul etmesi durumunda bu ülkelere geri gönderebilecek.

