Almanya'da hükümet içinde sığınmacı politikası krizi derinleşiyor

Almanya'da koalisyon hükümetinin küçük bileşeni CSU ile Başbakan Merkel arasındaki sığınmacı tartışması krize dönüşüyor. CSU sığınmacılara dönük sert önlemlerin alınmasını savunuyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin küçük bileşeni Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Başbakan Angela Merkel arasında sığınmacı politikasından kaynaklı tartışma krize evriliyor. Sığınmacılıara dönük sert önlemlerin alınmasını savunan CSU'lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Merkel arasındaki görüş farkı koalisyonun sosyal demokrat bileşeni SPD'ye de yansıdı.

SPD Parlamento Grup Sözcüsü Carsten Schneider CSU'lu hükümet ortağı Seehofer'i uyararak, ''Orban, Kurz ve Salvini'ye kendinizi uyarlamayın'' ifadesinde bulundu.

Neues Deutschlang gazetesinin haberine göre, sığınmacı meselesini ''Avrupa ölçeğinde'' çözmek isteyen Merkel çizgisine karşı, Seehofer sorunu ''ulusal planda'' çözmekten yana. Seehofer, sınırların kapatılmasını, sığınmacıların işlemlerinin hızla sonuçlandırılarak, sınır dışıların hızlandırılmasını talep ediyor.

SIĞINMACILIĞA KARŞI ÜÇ DEVLETLİ 'GÖNÜLLÜLER EKSENİ'

Bu amaçla Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Berlin'de buluşan Horst Seehofer, ''Gönüllüler Ekseni'' adı verilen bir proje üzerinde çalışıyor. Avusturya Başbakanı Kurz Avusturya, İtalya ve Almanya'dan oluşan bir blok oluşturarak, sığınmacı girişini engellemeyi hedefliyor. Başbakan Merkel'in destek vermediği bu Gönüllüler Ekseni'ne İçişleri Bakanı Seehofer tam destek verdiğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, Avrupa sınır güvenliği örgütü Frontex'in İtalya sınırında daha da güçlendirilmesini talep ediyor. Keza İtalya'ya ulaşan sığınmacıların Almanya'ya geçeceği varsayımından hareketle, bu üç ülkenin sıkı bir işbirliği içinde olmasını savunuyor. Kurz, ''Roma, Viyana ve Berlin arasında geliştirilmek istenen işbirliğinden mutluyum'' açıklaması yaptı. ''Avrupa Birliği içinde Almanay'nın güçlü desteğini''almayı arzuladıklarını da ekleyen Kurz'a destek Merkel'den gelmez iken, İçiçleri Bakanı Seehofer destek verdiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI 'UYUM ZİRVESİ'NE KATILMAYI REDDETTİ

Geleneksel ''Uyum Zirvesi''ne katılmayacağını açıklayan Seehofer, bu konferansa katılmama gerekçelerinden birisinin gazetece-yazar Ferda Ataman'ın da zirveye katılması olduğunu söyledi. Gazeteci-yazar Ferda Ataman, Federal İçişleri Bakanlığı'nın adının yeni koalisyon hükümetinde ''İçişleri, Yurt ve İmar Bakanlığı'' olarak değiştirilmesini kınamış, ''yurt'' kavramının Alman tarihinde Nazi geçmişi ile bağına dikkat çekerek, değişkiklik kararının zamanlamasına işaret etmişti.