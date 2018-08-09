Alman basını: Karşılıklı ziyaretler, ilişkilerin düzelmesi yönünde bir adım

Alman basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in gerçekleştireceği karşılıklı ülke ziyaretlerinin, ilişkilerin normalleşmesi ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlanması yönünde bir işaret olarak yorumladı.

Alman basını, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Eylül'de gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini iki ülke arasındaki “ekonomik ilişkilerin iyileşmesi” yönünde bir adım olarak yorumluyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin şimdiden etkisini hissettirdiği, Türkiye'ye giden Alman turist sayısında belirgin bir artış gözlemlendiği ifade ediliyor.

Der Tagesspiegel, iki ülkenin uzun zamandır planladığı platformu oluşturarak ekonomik ilişkiler ve “geleceğin inşası” için sonunda bir araya geleceğini belirtirken, son yıllarda yaşanan diplomatik gerginliklerin de ortadan kalkabileceğini ileri sürdü. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğu hatırlatılırken, Türkiye'de 7 bin 100'den fazla Alman sermayeli şirket bulunduğuna dikkat çekildi.

Hamburg'un yerel gazetesi Mopo ise, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin normalleşmesine dair bir işaret olduğunu belirterek, Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan, Türkiye'nin ise yükselen döviz kurlarından ötürü ekonomide daralma yaşadığını vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'yı 28-29 Eylül'de ziyaret edecek, Altmaier'in 80 kişilik heyetle birlikte yapacağı Türkiye ziyaretiyse 25-26 Ekim'de.