Almanya Ekonomi Bakanı Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Ekim ayında Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ziyaretin ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği bir platform oluşturmak amacını taşıdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya yapması planlanan resmi ziyaretin ardından Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe’nin Alman Haber Ajansı'ndan (dpa) aktardığı habere göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in ziyaret programında ekonomi ve ticaret karma komisyon toplantısı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği komisyonun hazırlık çalışmaları yıllar önce başlatılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle geleceği öğrenildi.

Haberde karşılıklı ziyaretler, Almanya tarafından ikili ilişkilerdeki pürüzleri gidermeye yönelik ortaklaşa çalışmalar olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin en yüksek dış ticaret hacmine sahip olduğu ülke olan Almanya'nın 7 bin 100'den fazla şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Alman sermayesinin Türkiye’de sanayi üretimde doğrudan ve dolaylı yatırımlar üzerinden payı oldukça yüksek.