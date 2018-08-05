Almanya'dan Erdoğan ziyareti açıklaması: Tartışmalı konular masaya yatırılacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın planlanan Almanya ziyaretinde iki ülke arasındaki tartışmalı konuların masaya yatırılacağını söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Maas, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği mülakatta Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde uzun süredir gündemde olan konuların yeniden masaya yatırılacağını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN ASKERİ FAALİYETLERİ DE GÜNDEMDE OLACAK'

Maas, "Türkiye'de hâlâ cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları olduğunu, bu durumu anlayamadıklarını" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, görüşmede "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in içi ve çevresindeki askeri faaliyetleri de gündemde olacak" dedi.

Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecinin devam etmesini istediklerini vurgulayan Maas, "üç milyon Türk kökenlinin yaşadığı bir ülke olarak bunun Almanya için çok büyük önem taşıdığını" belirtti.

'NORMALLEŞME İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA'

Dışişleri Bakanı ilişkilerde normalleşmenin Türkiye'nin de çıkarına olduğunu belirterek, "özellikle ikili ekonomik ilişkilerin önemine" işaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Almanya'nın Erdoğan'ın ziyaretini 'açık ve eleştirel' bir diyalog için kullanması gerektiğini belirtti.

Kramp-Karrenbauer, "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki sorunları her zaman şeffaf bir şekilde görüşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın Almanya'ya sonbaharda resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ziyaretin kesin tarihi ise henüz netlik kazanmadı.