Afganistan'da bakanlık binasına saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Cumartesi, 20 Nisan 2019 20:16

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı'na düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, Taliban saldırıyla bir bağlantıları olmadığını açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.