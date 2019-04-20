Afganistan'da bakanlık binasına saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı'na düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını açıklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.
Reuters'ın haberine göre, Taliban saldırıyla bir bağlantıları olmadığını açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.