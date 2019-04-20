Afganistan'da bakanlık binasına saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı'na düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını açıklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor. Reuters'ın haberine göre, Taliban saldırıyla bir bağlantıları olmadığını açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. İLGİLİ HABER Afganistan barış görüşmeleri süresiz ertelendi