Afganistan barış görüşmeleri süresiz ertelendi

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Katar'da yürütülecek barış görüşmelerinin ilk turu, katılımcı listesine ilişkin anlaşmazlık üzerine süresiz ertelendi.

Afganistan hükümetiyle Taliban arasında başlaması beklenen barış görüşmelerinin ilk turu süresiz ertelendi.

Kararın, Taliban ile Afgan hükümeti arasında Katar'da yürütülecek barış görüşmelerine kimlerin katılacağı konusundaki fikir ayrılığına dayandığı belirtildi.

​İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, Barakat’ın başında bulunduğu Katar Çatışma ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nin dün duyurduğu katılımcı listesine karşı çıkmasının ardından görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

ABD ile Taliban arasında geçtiğimiz aylarda Katar'da yapılan görüşmeler sonucunda yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülke topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Taliban daha önce "ABD’nin kuklaları" olarak nitelendirdiği Gani hükümeti temsilcileriyle doğrudan görüşmeyi reddetmiş ancak ABD ve Katar'ın baskıları sonucunda bugün yapılması planlanan barış görüşmeleri kabul edilmişti.