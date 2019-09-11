ABD’nin Afganistan’daki büyükelçiliğinde patlama

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlamaya bir füzenin yol açtığı bildirildi. 11 Eylül’ün yıldönümünde gerçekleşen patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki ABD Büyükelçiliğinde gece yarısından birkaç dakika sonra bir patlama meydana geldi.

AP’nin haberine göre Kabil’in merkezinden duman yükseldiği ve siren seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaya ABD Büyükelçiliği yerleşkesine düşen bir füzenin yol açtığı belirtildi. Büyükelçilik çalışanlarına “Yerleşkede bir füzenin neden olduğu patlama meydana geldi” anonsu yapıldığını duyuran AP, daha sonra ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde olayda herhangi bir yaralanmanın sözkonusu olmadığını yazdı.

Patlama, ABD’nin Afganistan’ı işgal gerekçesi olan 11 Eylül 2001 saldırılarının yıldönümünde meydana geldi. ABD Başkanı Trump haftasonu yaptığı açıklamada Taliban ile Mart ayından beri süren müzakerelerde varılan taslak anlaşmayı imzalamayacağını açıklamış ve Taliban’ın Kabil’de geçen hafta iki NATO askerinin de öldüğü bombalı araç saldırısını buna gerekçe göstererek “Taliban ile müzakerelerin öldüğü” açıklaması yapmıştı. Trump’ın Taliban temsilcileriyle Camp David’de bir araya gelmesi planlanıyordu.

El Cezire’nin haberine göre ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Taliban temsilcileriyle Camp David’de yapılması planlanan toplantıya başından beri şiddetle karşı çıktıklarına dair haberleri ise yalanladı.

