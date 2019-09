Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u görevden aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton görevden alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un istifasını istediğini ve Bolton'un bugün istifasını sunduğunu açıkladı.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" dedi. Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını gelecek hafta açıklayacağını söyledi.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019