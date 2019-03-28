ABD'li senatörlerden Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleyen tasarı

ABD'li senatörler, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırladı.

ABD’li senatörler, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini almayacağını doğrulayana kadar Ankara’ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklayan tasarı sundu.

Tasarıyı kaleme alan 4 senatörden biri olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen “Rusya’nın bir NATO ülkesinde ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması ihtimali ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye trilyon dolarlık F-35 programında üretim ortaklarından biri. Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkların askıya alınabileceği mesajını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Türkiye’yi F-35 programında istiyoruz ama Patriot alması lazım” demişti.

Reuters'a konuşan ABD’li kaynaklar NATO üyesi Türkiye’nin trilyon dolarlık F-35 savaş jeti projesinden çıkarılmasının üretim sürecindeki tamamlayıcı rolü dolayısıyla zahmetli olacağını, ancak imkansız olmadığını aktarmıştı.

Amerika, Türkiye’nin, Raytheon savunma şirketinin ürettiği Patriot sistemlerini satın alması için çağrı yapmış, Türk yetkililerse bugüne kadar verdikleri mesajlarda Rusya ile S-400 anlaşmasından geri dönüşün olmayacağını belirtmişti.