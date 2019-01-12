ABD'den yaptırım açıklaması: Daha fazla muafiyet yok

ABD İran'a yönelik yaptırımlarda 'daha fazla muafiyet tanımayacağını' açıkladı. Kasım ayında ilan edilen yaptırımlardan muaf tutulan 8 ülke için süre mayıs ayında dolacak.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brain Hook, İran’ın gelir kaynakları üzerindeki baskıları artıracaklarını belirterek, İran’dan petrol ithalatına yönelik daha fazla muafiyet tanımayacaklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde katıldığı bir konferansta konuşan Hook, “İran’dan ham petrol ithalatına yönelik daha fazla feragat veya muafiyet vermek istemiyoruz” dedi.

Kasım ayında ilan edilen yaptırımların ardından aralarında Türkiye, Çin, Hindistan gibi İran’ın en büyük petrol alıcılarının bulunduğu 8 ülkenin yaptırımlardan muaf tutulacağı açıklanmıştı.

Mayıs ayında sone erecek muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Hook şu açıklamalarda bulundu: “İran şu anda giderek artan bir biçimde uygladığım ekonomik izolasyonu hissediyor. Rejimi ihtiyaç duyduğu gelirlerinden yoksun bırakmak istiyoruz. İran gelirlerinin yüzde 80’ini petrol ihracatından sağlıyor.”