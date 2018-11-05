ABD yaptırımlardan muaf olacak ülkeleri açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İran’a başlatılan yaptırımların kapsamını ve muaf olacak ülkeleri açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yürürlüğe giren İran’a yaptırım listesini ve yaptırımlardan muaf tutulacak ülkeleri açıkladı. Buna göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu sekiz ülke sınırlı bir süre boyunca İran’a yaptırımlardan muaf tutulacak. Bu ülkeler Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye olarak açıklandı.

İran’a yaptırımlarla ilgili ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “petrol piyasasına tedariki güvenceye almak için” bir dizi ülkeye belirli koşullar altında istisna getirmeye karar verdiklerini söyledi.

İRAN'IN 3 NÜKLEER ENERJİ PROJESİ YAPTIRIM DIŞI TUTULDU

Pompeo ayrıca içinde Buşehr’deki enerji istasyonunun da yer aldığı İran’ın üç sivil nükleer enerji projesinin yaptırımlardan muaf tutulacağını açıkladı. Listenin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı İran’ın Atom Enerjisi Örgütü’ne ve 23 yan kuruluşuna yaptırım getirdiğini açıkladı. Yeni yaptırım listesinde 200 yeni kişi ve İran’ın gemicilik ve enerji sanayisi de bulunacak.

İRAN'IN DEVLET HAVAYOLLARI LİSTEDE

Yaptırım listesine İran’ın devlet havayolları şirketi İran Air de alındı.

Yeni ABD yaptırımlarından toplam 700 kişi ve kuruluş etkilenecek.

Yapılan resmi açıklamada “Bugün İran rejimini hedef alan bugüne kadarki en büyük eyleminde ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 700’ün üzerinde kişi, kurum, uçak ve gemiye yaptırım uygulamıştır” denildi.

AVRUPA'YA MESAJ

Pompeo yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 20 ülkenin İran’dan petrol alımını azalttığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Mnuchin de İran’ın politikalarını değiştirmemesi durumunda yeni yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Mnuchin, Avrupa ülkelerinin ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarına uymasını umduklarını belirterek “insani olanlar gibi” belirli finansal işlemlere izin vereceklerini söyledi.

