ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 ültimatomu: Ya birini ya diğerini alabilirsiniz

ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin yeni bir ültimatom geldi. ABD NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin F-35 jetlerini alabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin NATO Elçisi Bailey Hutchison, CNBC televizyon kanalında verdiği demeçte, Rusya’yı "NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını aramakla" suçladı. Hutchinson, Türkiye’nin S-400 satın almasının, Rusya’nın "söz konusu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Hutchison, "Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer alması kabul edilemez" ifadelerini kullanırken Türkiye'ye "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız" mesajını verdi.

RUSYA: ABD’NİN ÜLTİMATOMLARI KABUL EDİLEMEZ

Rusya, ABD’nin S-400 satın alması konusunda Türkiye’ye ültimatomlar vermesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu açıklarken Türkiye'nin S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini defalarca doğruladığını hatırlattı.