Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'lerle ilgili konuşarak 'Geri adım atmamız mümkün değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında İdlib'le ilgili olarak "Suriye ile ilgisi olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından Suriye ve Rusya İdlib harekatını yeniden başlatmıştı.

'GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Erdoğan'ın Trump'la görüşmelerinin ardından ABD ile S-400 konusunda anlaşmaya varılabileceği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Geri adım atmamız söz konusu değil. Biz ABD'ye Patriotlar için teklifimizi yaptık."