ABD'den sonra SDG de açıklama yaptı: IŞİD'in elinde toprak kalmadı

Suriye'de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD'e karşı nihai zafer elde ettiklerini ve sözde halifeliğe son verdiklerini açıkladı.

YPG'nin başını çektiği SDG basın sözcüsü Bali Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprakları bakımından yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını açıklıyor. Bu eşsiz günde, çabaları zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS

23 Mart 2019