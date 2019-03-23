ABD'den sonra SDG de açıklama yaptı: IŞİD'in elinde toprak kalmadı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin basın sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD'e karşı nihai zafer elde ettiklerini ve sözde halifeliğe son verdiklerini açıkladı.

Suriye'de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD'e karşı nihai zafer elde ettiklerini ve sözde halifeliğe son verdiklerini açıkladı.

YPG'nin başını çektiği SDG basın sözcüsü Bali Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprakları bakımından yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını açıklıyor. Bu eşsiz günde, çabaları zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 Mart 2019

​BEYAZ SARAY AÇIKLAMIŞ, ŞAM BLÖF OLARAK NİTELEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) "IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı" konusunda Başkan Donald Trump'a bilgi verdiğini söylemişti.

Sputnik'in aktardığına göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise, ABD'nin IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı açıklamasının blöf olduğunu belirtmişti.

