Pentagon: IŞİD'in Suriye'de elinde bulundurduğu toprak kalmadı

Pentagon'un, ABD Başkanı Donald Trump'a 'IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği tüm bölgelerin temizlendiği bilgisini verdiği' açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ‘IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği herhangi bir toprak kalmadığı' konusunda Başkan Donald Trump'a bilgi verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Sanders'ın yaptığı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Patrick Shanahan Trump'a bu yönde bilgi verdi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Charles E. Summers, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmemişti.

Trump'ın dün yaptığı, "IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklaması hatırlatılan Summers, "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruya net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun IŞİD'le mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullanmakla yetinmişti.

TRUMP, IŞİD'E KARŞI DÖERT KEZ ZAFER İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.

Trump daha sonra 15 Şubat 2019'da IŞİD'in elindeki toprakların tamamının alındığına dair 24 saat içinde açıklama yapacağını söylemişti.

İki açıklaması da doğru çıkmayan Trump, bu sefer 28 Şubat'ta "IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ü alındı" açıklamasında bulunmuş, ancak bu açıklaması kısa sürede yalanlanmıştı.

Trump iki gün önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir harita üzerinde Başkanlık koltuğuna oturduğunda IŞİD'in elindeki topraklar ile bugün örgütün elinde kalan toprağı karşılaştırarak "Şu küçük nokta kaldı o da bu geceye kadar alınmış olacak" ifadesini kullanmıştı.