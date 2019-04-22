ABD'den resmi açıklama geldi, Pompeo: İran'dan petrol alımını sıfıra düşüreceğiz

Beyaz Saray İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını, 2 Mayıs'tan itibaren bu ülkeleri muaf tutmaya son verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Pompeo kararın amacının İran'dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma' konusunda uzlaştı. Açıklamada "Bu kararın amacı İran'dan petrol alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır" ifadesi yer aldı.

Kararın duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için başka ülkelerle görüşme halinde olduklarını söyledi. Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz belli: Yasadışı rejimi yıllardır Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak için kullandığı kaynaklardan mahrum bırakmak ve İran'ı normal bir ülke gibi davranmaya teşvik etmek."

ABD yaptırımlarından önce İran'ın petrol gelirlerinin yıllık 50 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan ve söz konusu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını söyleyen Pompeo, "Amacımız ülkelerin İran petrolü almasını tamemen durdurmak" dedi.

NETANYAHU'DAN ABD'YE İLK DESTEK

ABD'nin bu kararına ilk destek yine İsrail'den geldi. Kararın ‘İran’ın terörist rejimi üzerindeki baskıyı artırması bakımından bir hayli önemli olduğunu’ söyleyen Başbakan Benyamin Netanyahu, “İran’ın saldırganlığına karşılık ABD’nin kararlılığını destekliyoruz, bunu durdurmanın doğru yolu bu” diye konuştu.

Suudi Arabistan’dan Enerji Bakanı Halid el Fali de tüketicilere yeterli petrol arzının sağlanmasını garanti altına alacaklarını duyurdu. Bakan, bu doğrultuda gelecek birkaç haftada diğer üreticilerle yakın işbirliğine gideceklerini belirtti. El Falih, küresel petrol piyasasının dengesinin dışına çıkılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne 'ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan' Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.