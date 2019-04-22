Çavuşoğlu'ndan yaptırımlarla ilgili ilk açıklama: Dayatmaları kabul etmiyoruz

ABD'nin İran'a yaptırımlarından Türkiye dahil 8 ülkeye muafiyete son vermesi üzerine Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Dayatmaları kabul etmiyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 22 Nisan 2019

Çavuşoğlu aynı mesajı Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaştı.

ABD, İran'a yönelik petrol yaptırımlarında Türkiye dahil sekiz ülkeye tanıdığı ve Mayıs ayında sona erecek olan geçici muafiyeti uzatmayacağını duyurmuştu.

