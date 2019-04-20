ABD'den Latin Amerika tehdidi: Monroe Doktrini'ne dönebiliriz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik siyasetinde 1823 tarihli Monroe Doktrini politikalarına geri dönebileceğini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik siyasetinde 1823 tarihli Monroe Doktrini politikalarına geri dönebileceğini ifade etti.

1823 yılında dönemin ABD Başkanı James Monroe tarafından ilan edilen doktrini ile Avrupa ülkelerinin Latin Amerika'ya yönelik sömürge faaliyetli iç mesele olarak kabul edilmiş, Latin Amerika ülkeleri ABD'nin çıkar küresi içerisinde sayılarak yükselen emperyalizmin arka bahçesi haline getirilmişti.

'MONROE HÂLÂ GÜNCELDİR'

Miami'de "Domuzlar Körfezi Çıkarması Gazileri"ne konuşan Bolton, "Bugün , herkese gururla ilan ediyoruz ki: Monroe Doktrini hâlâ güncel ve iyi durumdadır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında "Uluslarımızın kaderini hiçbir yabancı güç dikte edemez" ifadelerine yer veren Bolton, "Bu (kader), bu kıtayı yurdu olarak görenler tarafından şekillenecektir" dedi.

'DIŞ AKTÖRLERE UYARI'

Bolton'un açıklamalarının Venezeula'ya ve bağlantılı şirketlere yeni yaptırımların ilan edildiği gün gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Bolton'a göre uygulanan yaptırımlar "Rusya dahil tüm dış aktörler için" uyarı niteliğinde.

Bolton mart ayında Venezuela hakkında CNN'e verdiği bir röportajda da Monroe Doktrini'ni Venezuela'daki duruma uygulandıklarını belirtmişti.

Venezuela'ya yönelik açık darbe çağrısında bulunan Bolton'un Beyaz Saray'da gerçekleşen bir basın toplantısı sırasında elinde Kolombiya'ya 5 bin asker gönderileceğine dair bir notla görüntülenmesi tartışmalara yol açmıştı.