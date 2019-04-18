ABD, yeni yaptırımlarını duyurdu: Venezuela, Küba ve Nikaragua 'sosyalizm yardakçıları'

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela, Küba ve Nikaragua’ya karşı yeni yaptırım kararının alındığını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, söz konusu 3 ülkeyi 'sosyalizm yardakçıları' olarak nitelendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yeni yaptırımların hedefinde Venezuela Merkez Bankası ile Nikaragua’nın Corporativo bankası var. Venezuela’daki durum bağlamında alınan yaptırım listesine Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın oğlu ve Venezüella Merkez Bankası Başkanı Ruzza Teran da dahil edildi.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Hazine Bakanlığı, Venezüella Merkez Bankasının, gayrimeşru Maduro rejimine alet olmasını engellemek adına bu bankaya yaptırım kararı aldı. Maduro rejimi, Venezuela'nın mal varlığını yağmalamaya ve hükümet içinde yolsuzluk yapanları zenginleştirmek için hükümet kurumlarını istismar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BOLTON 'SOSYALİZM YARDAKÇILARI' DEDİ

Ayrıca Küba istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 5 örgütüne de yaptırım getirildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırım listesine Kübalı askerlere ait olduğu Aerogaviota havayolu şirketinin alındığını açıkladı. Söz konusu 3 ülkeyi 'sosyalizm yardakçıları' olarak niteleyen Bolton, Venezuela Merkez Bankasına alınan yaptırım kararının yanı sıra Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya 'gizli ödenek' olduğunu öne sürdüğü finans hizmetleri firması Bancorp'a da yaptırım kararı aldıklarının altını çizdi.

Hazine Bakanlığı, Küba istihbaratının finansmanın önemli rol oynayan 'üstü kapalı turizmi' önlemek amacıyla Küba’da yakınları olmayan Amerikalıların bu ülkeye seyahatinin yasaklandığını bildirdi.

Ayrıca ABD vatandaşlarının Küba’ya yaptığı para transferi, çeyrekte bin dolarla kısıtlandı. Yaptırım kararına gerekçe olarak Küba’nın insan hakları ihlalleri ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verilen destek gösterildi.

ABD'NİN LATİN AMERİKA'YA YAPTIRIM POLİTİKASI

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezüella'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son Venezuela ile bağı bulunduğu gerekçesiyle 4 yabancı gemicilik şirketine yaptırım kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sabah, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirmişti. ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydedilmişti.

Nikaragua'ya yönelik de geçen temmuz ayında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddetten sorumlu tutulan Nikaragua yetkililerinin vizelerinin iptal edileceği duyurulmuştu.