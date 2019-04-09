ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle, olaydan 6 ay sonra 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Pompeo adına, 16 Suudi Arabistan vatandaşıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bugün Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolleri olan aşağıdaki kişileri, kamuya açık bir şekilde yaptırım listesine almıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'ye girişleri yasaklanan 16 isim liste şeklinde belirtildi.

Buna göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani'nin yanı sıra Mahir Mutreb, Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif al-Arifi, Muhammed el-Zahrani, Mansur ebu Huseyin, Halid el-Uteybi, Abdulaziz el-Hawsawi, Velid el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Uteybi, Mustafa el-Medeni, Saif el-Kahtani ve Turki el-Sehri adlı Suudi vatandaşları yaptırım listesine alınmış oldu.