ABD yönetiminde çatlaklar: Pentagon ve Trump anlaşamıyor

ABD yönetiminde Suriye'de atılacak adımlar konusunda çatlak yaşandığı kaydediliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında Suriye konusunda anlaşmazlık olduğu bildiriliyor.

Politico'dan Kate Brannen'ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump ve Bolton saldırıdan yana, Pentagon ise buna karşı çıkıyor.

İddiaya göre ABD Savunma Bakanı Mattis ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD askerlerine gelebilecek saldırılardan ve gerilimin idare edilip edilemeyeceğinden endişe duyuyor.

Rusya ve İran, olası saldırı durumunda Suriye'nin yanında olunacağına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

ABD yönetiminin Rusya'nın karşılık verip vermeyeceğini değerlendirmekte olduğu da aktarılmıştı.