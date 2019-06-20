ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: İran'la savaş istiyorsan meclisten izin al

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'a 'İran savaşı için meclisten izin alma' çağrısında bulunarak, ABD Başkanı'nın tek başına savaş kararı alamaması için teklif geçirdi.

ABD Temsilciler Meclisi, 11 Eylül saldırılarından kalma, ABD Başkanı'na savaş yetkisi veren yasanın kaldırılması için teklif geçirdi.

Teklifin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'ndan geçmesi beklenmezken, teklife oy veren Demokratlar, Trump'a "meclisten izin alma" çağrısında bulundu.

'SAVAŞ İSTİYORSANIZ İZNİMİZİ ALIN'

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Rand Paul da ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik benzer bir açıklamada bulunarak, "İran'la savaş istiyorsanız, bize gelmeniz gerekiyor. Anayasa'da böyle deniliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ysa Paul'a verdiği yanıtta İran'ın "El Kaide'yle bağlantılı olduğunun kesin olduğunu" iddia ederek, bunun saldırı gerekçesi olabileceğini öne sürdü.