ABD önce yayımladı, sonra kaldırdı: 'Caydırıcılık olmazsa nükleer saldırı...'

ABD Genelkurmay Başkanlığı, nükleer silahlara dair resmi doktrinini internette paylaştı. Nükleer silahların hangi koşullarda ve nasıl kullanılacağını anlatan doktrin, sonrasında yayından kaldırıldı. Nükleer silah kullanma argümanını güçlendiren ifadelerle dolu olan dökümanın İran'la artan gerilim sırasında 'gösterilmesi' dikkat çekici.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, nükleer silahlara ilişkin resmi doktrinini kamu erişimine açtı. Kısa süreliğine internetten paylaşılan doktrin sonrasında yayından kaldırıldı.

Federation of American Scientists, doktrinin bir kopyasını paylaştı. Paylaşılan belgede ABD'nin nükleer stratejisine, güç yapısına, planlamasına, hedef seçimine, komuta kontrolüne ve operasyonlarına dair detaylar veriliyor.

'CAYDIRICILIK İŞE YARAMAZSA...'

Belgede ABD'nin nükleer hedeflerinde ilk sırada "Caydırıcılık" yer alıyor, buna karşın ABD'nin "Avrupa, Asya ve Pasifik'teki müttefiklerinin" de güvenliğini sağlaması gerektiği savunulan doktrin "caydırıcılığın işe yaramaması" durumunda "ABD hedeflerine ulaşmayı" öngörüyor.

Doktrine göre ABD kuvvetleri "nükleer güçler de dahil olarak" ABD Başkanı'na askeri hedeflere ve stratejik amaçlara ulaşmak için çeşitli kontrol seçenekleri sağlıyor.

Belgede nükleer seçeneklerin "önceden planlanmış opsiyonları gerçekleştirmek" için kullanılabileceği söyleniyor.

NÜKLEER GÜCE ÖVGÜ

Doktrinde nükleer gücün sağladığı "eşsiz" avantajlara yapılan övgüler dikkat çekiyor. ABD Genelkurmay Başkanlığı belgesinde nükleer güç kullanmanın "savaşın kapsamını değiştireceği" söylenirken, nükleer silahların "uzun süreli etkisi" olması sebebiyle de değerlendirilebileceği savunuluyor.

Yayımdan kaldırılan belgede "Nükleer güçler ABD ulusal hedeflerine ulaşacak becerileri sağlıyor" deniliyor.

DOKTRİN NEDEN YAYIMLANDI?

Kısa süre yayında kaldıktan sonra yeniden kaldırılan doktrinin neden yayımlandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak "caydırıcılık işe yaramazsa" nükleer silah kullanılabileceğini duyuran doktrinin yayımlanma zamanı İran'la yaşanan gerilime denk gelmesi sebebiyle dikkat çekiyor.

ABD yönetimi İran'ı Ortadoğu'da tankerlere yapılan saldırıların arkasında olmakla suçluyor.

'TÜM SEÇENEKLER MASADA'

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İran'ın "savaş başlatan taraf olmayacağını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı "askeri seçenek" kullanılabileceğini dile getirdiği biliniyor.

Foreign Policy'de yer alan Elias Groll ve Lara Seligman imzalı bir yazıda, "Tüm seçenekler masada" denilerek, ABD'nin "gelecek adımları değerlendirdiği" ve Trump yönetiminin gündeminde askeri seçeneğin de bulunduğu duyuruluyor.

Yazıya göre ABD yönetiminden kimi Cumhuriyetçi isimler "tanker saldırılarına yanıt olarak İran'a saldırı" için çağrıda bulunurken, Suudi Arabistan'ın da bu plana destek verebileceği söyleniyor.