ABD-KDHC anlaşması neleri kapsıyor?

ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın içeriğinde KDHC'nin nükleer silah bırakması bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Singapur'da anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmasa da anlaşmanın içeriği basına sızdı.

Anlaşmada KDHC ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması ve "barış"a bağlı kalınması öngörülüyor.

Anlamaya göre kalıcı barış ve istikrar için çalışacak ülkeler, ekonomik ilişki de kuracak.

KDHC, anlaşmayla birlikte nükleer silahlarını bırakmayı kabul ediyor, ancak Trump bunun birden değil "süreç" şeklinde olacağını duyurdu.

ABD ve KDHC'nin ellerinde tuttukları mahkumları serbest bırakmaları da anlaşmayla karara bağlanıyor.

Trump anlaşmanın "kapsamlı" ve "önemli" olduğunu söylemişti.