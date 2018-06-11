KDHC 'ekonomik dönüşüm' için ABD'ye değil Çin'e yöneliyor

ABD ile KDHC arasındaki görüşmeler yaklaşırken, ülkenin 'ekonomik dönüşüm' için ABD değil Çin'e başvurduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile görüşmeden önce ülkenin nükleer silahları bırakması durumunda KDHC'ye "yatırım yapacaklarını" ve ülkenin "çok zengin" olacağını söylemişti.

Buna karşın ülkenin "ekonomik dönüşüm" için ABD'ye değil Çin'e başvurmakta olduğu belirtiliyor.

Reuters'in haberine göre KDHC ülkede "ABD modeli" değil, "Çin modeli" bir ekonomik sistem kurulmasını istiyor. Ülkenin ekonomide kamu sektörünün güçlü kalmasından yana olduğu aktarılıyor.

Ekonomide "açılma ve reform" yolunu izleyen Çin Komünist Partisi, buna karşın iktidarda kalmayı sürdürmüş ve kilit sektörler devletin elinde kalmaya devam etmişti.

KDHC lideri Kim Jong-un Mart ayından beri Çin'e iki ziyaret gerçekleştirmişti. Çin medyası da KDHC'de yaşanacak süreci "açılma ve reform" olarak tanımlayan yazılar yayımladı.

Kore uzmanı iktisatçı Jeon Kyong-man, KDHC ile ABD arasındaki görüşmelerin "ABD'nin yaptırımlarını geri çekmesi" için yapıldığını, bundan sonrasında KDHC'nin temaslarında ağırlığın Çin'le olacağını savunuyor.

Haberde Çin'in de KDHC'nin "açılma" sürecini beklediği ve ülkeye ilgi gösterdiği bildiriliyor.