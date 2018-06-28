ABD-İran kavgası sürerken petrol pazarında Rusya-Suudi Arabistan işbirliği

ABD, İran'ı hedef alan uygulamalarına devam ederken, petrolde yaşanan gerilimden Rusya ve Suudi Arabistan'ın kârlı çıktığı, iki ülkenin işbirliğini artırdığı belirtiliyor.

Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol işbirliğinin artmakta olduğu bildiriliyor. İran, OPEC üyelerinden petrol üretimini sabit tutmalarını isterken, Suudi Arabistan ve Rusya buna karşı çıkarak üretimi artırma kararı almıştı.

İran'ın petrol ihracatı, ABD'nin yaptırımları geri getirme kararıyla sıkıntıya girmişti. ABD, kendi müttefiklerinden İran petrolü satın almamalarını istemişti. Bu sebeple İran'ın üretim artışından kazanç sağlaması mümkün görünmüyor.

'RUSYA BİLEREK YÜKSEK ÖNERİDE BULUNDU'

Reuters'e konuşan kaynaklara göre, Rusya kasıtlı olarak yüksek bir öneride bulunarak, OPEC ülkeleri ve OPEC'e dahil olmayan petrol üreticilerinin günlük varilinin 1,5 milyon varil artmasını istedi.

Bunun ardından Suudi Arabistan, günde 1 milyon varilin altında bir artış önererek, İran için daha kabul edilebilir bir öneri getirmiş oldu. Böylece üç ülke arasında anlaşma bu yolla sağlandı.

'SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA FARKLI SEBEPLERLE ARTIŞ İSTİYOR'

Habere göre Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim artışı isteme sebepleri aynı değil.

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrılarıyla birlikte Hindistan ve Çin'in petrol fiyatlarının düşmesi yönündeki taleplerini karşılamak ve petrol kıtlığı yaşanmasını engellemek istiyor.

Rusya'ysa kendi enerji şirketlerinin talepleri doğrultusunda yakıt fiyatlarını düşürmek üzere üretim artışından yana. Yakıt fiyatlarının artmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "popülerliğini düşürdüğü" söyleniyor.

İki ülke farklı sebeplerle artış istese de, işbirliği yaparak istediklerini elde etmiş görünüyor. Artış kararıyla birlikte Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin rekor seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.