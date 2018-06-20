İran OPEC'in petrol üretimi teklifini 'koşullu' olarak kabul edebilir

İran'ın OPEC'in petrol üretimini artırma teklifini 'koşullu' olarak kabul edebileceği söyleniyor.

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol üretiminde artış talep ediyor. Artışa sebep olarak "küresel talep artışı" gösterilirken, İran'ın bu öneriyi "koşullu" olarak kabul edebileceği söyleniyor.

Başlangıçta Suudi Arabistan dışındaki OPEC ülkelerinin artışa karşı olduğu söyleniyordu, ancak Suudi Arabistan'ın lobi faaliyetlerini sürdürdüğü ve kimi ülkeleri kendi tarafına çekmeyi başardığı görülüyor

İran'ın petrol üretimindeki artışı kabul etme koşulunun "bir ülkedeki petrol üretimi düşüşünün diğer ülkeler tarafından telafi edilmemesi" olduğu belirtiliyor. Bu koşula göre Venezuela'daki ve başka kimi ülkelerdeki petrol üretimi azalışı, diğer ülkelerde üretim artışına yol açamayacak.

OPEC üyeleri Cuma günü yapılacak görüşmelerle petrol üretimini karara bağlamaya çalışacak.

ABD ve Çin'in petrol fiyatlarındaki artışa karşı olduğu ve üretim artışı istediği biliniyor.