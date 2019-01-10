ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Erdoğan Kürtler için taahhüt verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Kürt gruplara dair taahhüt verdiğini iddia etti. Pompeo, 'Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Suriyeli Kürtlerin korunması konusunda taahhütlerde bulunduğunu" iddia etti.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin planlandığı şekilde yürürlükte olduğunu belirten Pompeo, "Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen herşeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor" diye konuştu.

'IŞİD'İN TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin "YPG kaynaklı güvenlik endişelerine" de değinen Pompeo, "Erdoğan teröristlerin yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye'ye yönelik teröristlerden kaynaklı bir tehdit bulunduğunu kabul ediyoruz ve bu konuda çok destekleyici bir tutum içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Türkiye ve YPG/PKK'yı kastederek "Kürtlerle" ilişkilerinin nasıl yürütüleceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Pompeo, her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, "Askerlerimiz çekilirken birliklerimizin nasıl güvenli şekilde çıkacağını ayarlamak için görüşmeler yapıyoruz. (Suriye'den) Ayrılmadan önce de tüm IŞİD unsurlarının temizlendiğinden emin olmak istiyoruz" diye konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın haftasonunda yaptığı açıklamada Suriye'deki Kürtlerin korunması için güvence verilmesini istemesi Ankara'da sert tepkiye yol açmış, Erdoğan Bolton'ın ifadelerini "Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" diye eleştirmiş, Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Bolton'a randevu vermemişti.