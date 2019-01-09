Suriye yönetimi: Kürt gruplarla diyalog başladı, başka alternatif yok

Suriye yönetimi, 'Türkiye'nin olası müdahalesine karşı Kürt gruplarla diyalog başladığını' duyurarak, 'başka alternatif olmadığını' açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, YPG ile diyalog kurmaya başladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yapılan bakanlık duyurusunda, diyalog kurmaya başka bir alternatif bulunmadığı söylendi.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Menbiç'e Suriyeli askerler gönderilmiş, bölgenin idaresi kısmen Suriye hükümetine geçmişti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat tarafından yapılan son açıklamada, yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceği belirtildi.

YPG ile Suriye yönetimi arasındaki geçmiş görüşmeler nihai bir anlaşma olmadan sonlanmıştı.