Orhan Aydın ve TKG direnen işçiyi yalnız bırakmadı

İki yıl önce hakkını aradığı için işten çıkarılan sağlık emekçisi Cemal Bilgin, bugün de Çapa Tıp Fakültesi önünde eylemdeydi. Bilgin'e destek Türkiye Komünist Gençliği ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Orhan Aydın'dan geldi.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde taşeron firma işçisi olarak hastabakıcılık yapan Cemal Bilgin, iki yıl önce yedikleri yemek sonucu rahatsızlanan sağlık çalışanlarının durumunu soruşturması üzerine hukuksuzca işten çıkarılmıştı.

Açtığı işe iade davasını kazanmasına rağmen, mahkeme kararını uygulmayan üniversite yönetimi tarafından işe iadesi engellenen Bilgin eylemlerini sürdürüyor.

Bugün de kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla birlikte Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yapan Cemal Bilgin'e destek Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Orhan Aydın'dan geldi.

'HASTANE KENDİ İŞÇİSİNİ ZEHİRLEDİ'

"Boyun eğme, bu düzeni değiştir", "direne direne kazanacağız" sloganlarının atıldığı eylemde alınan güvenlik önlemleri ve hukuksuzluğa imza atan ünivesite idaresinin tedirginliği dikkat çekti.

Eylemde konuşan işçi Cemal Bilgin, "Belgeli, mahkeme kararlı yolsuzluk yapılıyor. Hastane yönetimi bize dava açıyor. Bize saldırıyor copla. Taşeron firma yolsuzluk yapıyor, herkes sessiz. Hastane yönetimi, fakülte sekreteri sessiz." diyerek tepkisini dile getirdi.

"Hastane kendi işçisini zehirledi" diyen Bilgin, yandaş medyanın işçi düşmanı tavrına işaret ederek, "Hastane yönetimi sahte rapor verdi. Kendi işçisini zehirledi. Ben açtığım davayı kazandım. Sabah gazetesi aleyhime haber yaptı. Yalan söylüyormuşum, kantinde yemek yememişim. Aradım konuştum. Mahkeme kararını gösterdim, haber yapalım dediler. Yandaşlar ya damgayı vuruyorlar hemen. Kim hakkını arıyorsa, kim alın terini istyorsa ona bir kulp buluyorlar" dedi.

'BURADAKİ İNSANLARIN MECLİSTE OLMASI GEREKİR'

Sözlerini "Sustular. Bir tane adam çıkıyor, diktatör. Emeğimizi peşkeş çekiyor, satıyor. Kime? Patronlara. Kime? Zalimlere" ifadeleriyle sürdüren Bilgin, "Kimler yolsuzluk yaptıysa onlar hesap verecek" diye konuştu.

Direnen işçi Cemal Bilgin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kim haksızlığa hukıksuzluğa kalıyorsa konuşması gerek. Meclistekiler peşkeş çekiyor emeğimizi. Buradaki insanların mecliste olması gerekir. Direnmeye devam edeceğiz. Kaçmayacağız, gitmiyoruz. Mahkeme kararına uymak zorundalar. Biz kalacağız, onlar gidecek."

AYDIN: EN BÜYÜK SİLAHLARI ADALETSİZLİK

Bilgin'in ardından, beraberindeki TKG'li üniversiteli gençlerle direnişe destek veren Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Orhan Aydın söz aldı. Sözlerine mücadelesinden dolayı Bilgin'i tebrik ederek başlayan, Tiyatro Sanatçısı Aydın, AKP iktidarını ve yandaş üniversite yönetimini hedef alarak, "Ellerindeki en büyük silah adaletsizlik. Hiçbir yargı kararını uygulamıyorlar" diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) mahkeme kararı hiçe sayılarak yıkıldığını anımsatan Orhan Aydın, "Bir sanatçı dostunuz olarak en yakın yaşadığım şey AKM ile ilgili alınan karardır. Mahkeme kararı ortadadır. Koruma kararı doğrultusunda onarılıp hayata katılması gereken bir yeri, Erdoğan'ın emriyle yıktılar" dedi.

"Aynı durumun bütün çalışma yaşamı, düşünce özgürlüğü, insan hakları, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi için geçerli olduğunu" belirten Aydın, "Yapılması gereken şeyse açıktır. Artık her biçimiyle bitmiş, tükenmiş, sürdürülebilir hiçbir yanı kalmamış bu düzeni bu ülkenin onurlu insanları, emekçileri, işçileri, yurtseverleri ayaklarının altına almalıdır" ifadelerini kullandı.

'ASLOLAN BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK'

Orhan Aydın konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Siz haklısınız. Bu sudan gerekçelerle işlerinden atılan yüzlerce insan, her biri tek tek haklı. Sizin aldığınız kararlar gibi işlerinden atılan yüzlerce insan, aynı kararları aldılar ve çalıştıkları yere ilettiler. Ancak yarın halkın içine çıkacak yüzü ve cesareti olmayanlar, sisteme uşaklık edenler yüzünden bu kararlar uygulanmıyor. Aslolan bu sistemi değiştirmek, taşeronlaşmayı ayaklar altına almak ve işçinin ve emeğin iktidarının kurulacağı yeni bir Türkiye yaratmaktır."

'MUHALİF OLDUĞUM İÇİN İŞTEN ATILDIM'

"Taşerona kadro düzenlemesi"yle 58 gün önce işten çıkarılan Zeytinburnu Belediyesi işçisi Kenan Güngördü de eyleme katıldı.

Orhan Aydın'dan söz alan Güngördü şu şekilde konuştu:

"AKP, 58 gündür kendi hukukunu uygulamıyor. Hakksızca, hukuksuzca atıldım. İşimi geri istiyorum. Neden atıldım? Çünkü muhalifim. Muhalif bir kürt, muhalif bir alevi olduğum için. Size boyun eğmeyeceğiz. Size itaat etmeyeceğiz. Bu sisteme karşı muhalif kalmaya devam edeceğim. Asla susmayacağım bu haksızlığa."

Kenan Güngördü sözlerini "AKP'ye boyun eğmeyeceğiz. AKP gidecek, biz kalacağız.KHK faşizmine boyun eğmeyeceğiz." diyerek noktaladı.

Eylem direnişi sürdürme kararlılığıyla son buldu.