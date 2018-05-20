Bu Düzen Değişmeli diyenler Gebze’de buluştu

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli bağımsız milletvekili adayı, metal işçisi Mustafa Tozkoparan, Gebze’deki toplantıda yaptığı konuşmada ‘Denizler, Mahirler için, Aladağ’da yanan kızlarımız için, Flormar’da sendikalı olma hakkını kullanmaları nedeniyle işten atılan işçiler için, Ali İsmail Korkmaz için bu düzen değişmeli’ dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Gebze buluşması, bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan ve Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Seçim Komitesi adına Alpaslan Savaş’ın katılımıyla Antik Kafe’de gerçekleşti.

Etkinlik saat 15.30’da buluşma divanı adına Hakan Dinçer’in yaptığı kısa açılış konuşmasıyla başladı.

'BU PLATFORMU DESTEKLEMEK, METAL İŞÇİLERİNİN MESS'E KARŞI MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEKTİR'

Ülkenin en yoğun işçi nüfusuna sahip Gebze Bölgesi’nde metal işçisi bir milletvekili adayının olmasının önemini vurgulayan Dinçer, “Bu Düzen Değişmeli Platformunu desteklemek, metal işçilerinin MESS’e karşı verdiği haklı ve onurlu mücadeleyi desteklemektir” dedi.

'ÜLKENİN BAŞKAN SEÇMEYE DEĞİL; ÖRGÜTLÜ BİR HALKA İHTİYACI VAR'

Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli Seçim Komitesi adına konuşan Alpaslan Savaş ise TKP’nin seçimlere katılmasının hukuksuz bir şekilde engellendiğini hatırlatarak, düzen değişikliği talebinin bağımsız adaylarla seçimlere taşıma kararı aldıklarını ifade etti. Savaş, bugün Türkiye’nin tüm yetkiyi elinde toplayan bir başkan seçmeye değil, yetkisini kullanmak için örgütlenmiş bir halka ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun seçim çalışmalarını bu hedefle sürdürdüğünün altını çizdi. Erdoğan’ın mutlaka gitmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, ancak bu gidişin mutlaka düzen değişikliği için enerji yaratması ve halkın sahte çözümlere mahkum edilmesini engellemesi gerektiğini ifade etti. Savaş, bunun mümkün olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Üstelik Erdoğan zayıfladı. Erdoğan’ın zayıflaması aynı zamanda düzenin krizi. Başka bir ifadeyle düzenin de yönetmekte zayıf düşmesi. Bunu emekçiler için fırsata çevirmenin tam zamanı değil mi? Düzen değişikliği fikrini yüksek sesle söylemenin, bunu örgütlemenin şimdi tam zamanı değil mi?”

Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan ise konuşmasına işçi sınıfının geçmişte sahip olduğu hakların nasıl birer birer elinden alındığını anlatarak başladı. Çalışma saatlerinin giderek uzadığını söyleyen Tozkoparan, “İşçi sınıfı düzen değişikliği talebinden geri adım attığı günden bu yana tüm haklarını birer kaybetti” dedi. Tozkoparan şöyle konuştu:

TOZKOPARAN: NE ZAMAN PATRONA KARŞI ÖRGÜTLENDİK O ZAMAN KAZANIM ELDE ETTİK

“15 sene çalıştığım ve sendika temsilciliği yaptığım fabrikada patronu bir kere gördüm. Biz hep insan kaynaklarıyla, şeflerle, müdürlerle uğraştık, hep onlarla görüştük, sorunun bu insanların yerine başkası gelince çözüleceğini zannettik. Ahmet gitti Mehmet geldi, gelen gideni arattı. Ama esas sorun işin arkasında duranda, patronlardaydı. Biz ne zaman bir şeylerin değişmesi için, patrona karşı kendimiz için örgütlendik işte o zaman kazanım elde edebildik.”

Düzen değişikliği talebinin haklı ve meşru bir talep olduğunu söyleyen Mustafa Tozkoparan, bu talep etrafında örgütlenerek hakların geri alınabileceğini ve bu düzenin değiştirilebileceğini, işçi sınıfının asıl düşmanı burjuvaziye karşı örgütlendiğinde ve bu asıl düşmanla mücadele ettiğinde kazanımlarının artacağını vurguladı.

Tozkoparan “Denizler, Mahirler için, Aladağ’da yanan kızlarımız için, Flormar’da sendikalı olma hakkını kullanmaları nedeniyle işten atılan işçiler için, Ali İsmail Korkmaz için bu düzen değişmeli” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Buluşma, divanın Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun “Böyle Bir Türkiye İster Misin?” başlıklı bildirisinin okunması ve birlikte mücadele çağrısının ardından son buldu.

