'Bu Düzen Değişmeli' diyen adaylar sosyalizmin sesini yükseltiyor

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesinde sosyalizmin sesi olarak gösterdiği bağımsız milletvekili adaylarının çalışmaları sürüyor. Meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra direnişteki işçilere ve mahalle ziyaretlerine devam eden bağımsız adayların seçim çalışmalarından günlük notlar haberimizde.

24 Haziran seçimlerine diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak "Bu Düzen Değişmeli" diyerek giren 17 bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

13 ilde, 17 bölgede seçim çalışmalarını sürdüren Platformun vekil adaylarının seçim sürecine ilişkin günlük notları ve paylaşımlarını derledik.

ANKARA ADAYI ALİ RIZA AYDIN TTB'DEYDİ

Bu Düzeni Değişmeli Platformu’nun (BDDP) Ankara 1. Bölgedeki bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Genel Sekreteri Sezai Berber’in hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, BDDP tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık hakkı başta olmak üzere en temel insani hakların gasp edildiği günümüz Türkiye’sinde düzen değişikliği talebini yükseltmek için seçimlere katıldıklarını anlatan Ali Rıza Aydın, sermaye çıkarlarına dayanan mevcut sistem içinde toplumsal ilerlemenin imkânsız olduğuna işaret etti.

Sağlık alanındaki tahribatın boyutlarına dikkat çeken TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, ülkede 6,5 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu nedeniyle kapsam dışı kaldığını belirtti. Hükümet tarafından uygulamaya sokulan şehir hastaneleri projesinin kent merkezlerini hastanesiz bıraktığına işaret eden Tükel, bu boşluğu özel hastanelerin dolduracağını, şehir hastaneleri projesinin özel sektörü destekleyen, piyasacı bir proje olduğunu vurguladı.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYENLER DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU

Bu Düzen Değişmeli diyen bağımsız sosyalist adaylar Ankara'da dostlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu.

Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Rıza Aydın ve 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Özge Güney Aydemir de dayanışma yemeğinde konuşmalarla misafirleri selamladılar. Konuşmasını yapan Özge Güney Aydemir, 'Ben bir aday olmanın ötesinde her şeyden önce bir kadınım, bir emekçiyim. İş yerlerinde sömürülüyoruz hepimiz, ancak kadın olduğumuz için biz kadın olarak da sömürülüyoruz. Bu nedenle bu düzen değişmeli diyorum.' dedi.

Ali Rıza Aydın ise düzen siyasetinin karşısında Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun ne istediği, neyi amaçladığı hakkında bilgi verdi. Aydın, " Her gün kapı kapı, ev ev dolaşıyoruz, iş yerlerinde, mahallelerde emekçilerle buluşuyoruz. Sizlerin de desteği ve yardımıyla gücümüze güç katacağız. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık" diyerek konuşmasını tamamladı.

Dayanışma yemeği, piyano dinletisi eşliğinde devam etti.

İSTANBUL ADAYLARI GÜLER, AYDIN VE KOCAELİ ADAYI TOZKOPARAN FLORMAR İŞÇİLERİYLE DAYANIŞTI

Bu Düzen Değişmeli Platformu, Flormar işçilerinin sesini Kadıköy'e taşıdı. Süreyya Operası önünde gerçekleştirilen eyleme Flormar işçileri de katıldı. Eylemde İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan Flormar işçilerinin haklı mücadelesine destek verdi.

KEMAL OKUYAN ÇİĞLİ'DEYDİ

ANTALYA ADAYI SERTBARUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Bu akşam üniversite öğrencileriyle bir araya geldik. Mevcut siyasi atmosferi, ülkemizin siyasi tarihiyle birlikte ele alarak değerlendirdik. Şurası açık : Bu düzen öğrencilere ne ücretsiz ve eşit, ne de laik ve bilimsel bir eğitim hakkı sağlayabilir. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/WEKF8nBF6K — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 1 Haziran 2018

ADANA ADAYI GEDİK HADIRLI VE MIDIK'I ZİYARET ETTİ

Çalışmalarımız Hadırlı ve Mıdık mahallelerinde sürüyor. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/zhcSe5Xc41 — TKP Adana (@TKPAdana) 1 Haziran 2018

ÇANAKKALE ADAYI ERSOY YENİCE VE KORDON'DA YURTTAŞLARLA BULUŞTU

Yenice'de ve Kordon Boyu'ndaydık...

Çağrımız 24 Haziran'da sosyalizmi temsil eden adaylarımıza oy verme, 25 Haziran'da ise #BuDüzenDeğişmeli diyerek mücadele etme çağrısıdır. pic.twitter.com/CGYAwDjby1 — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 1 Haziran 2018

MERSİN ADAYI DEMİR CADDELERDE, SOKAKLARDA MERSİNLİLERLE BULUŞTU

TEKİRDAĞ ADAYI ARSLAN'IN KONVOYU YURTTAŞLARA SESLENDİ: BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

KONYA ADAYI DİLEK ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Bu Düzen Değişmeli platformu Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, Alevi Kültür Derneği Konya şubesini ziyaret etti. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/41ZuuCV7kl — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 1 Haziran 2018

DİYARBAKIR ADAYI TURĞA PAZAR YERLERİNDE SESİNİ DUYURDU

ESKİŞEHİR ADAYI YOLSEVER ALİ İSMAİL KORKMAZ ANMA ETKİNLİĞİNDEYDİ