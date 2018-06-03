Ankara’da sağlık, petrokimya, basın emekçileri örgütlerine ziyaret

Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Ankara Tabip Odası ile Basın-İş ve Petrol-İş sendikalarını ziyaret etti.

24 Haziran’da düzenlenecek olan genel seçimlere Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı olarak giren Ali Rıza Aydın, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın, Ankara Tabip Odası (ATO) ile Basın-İş ve Petrol-İş sendikalarına ziyarette bulundu. ATO ziyaretinde kamu hizmetlerinin rekabete açılması ve meslek örgütlerini tasfiye etmeye yönelik girişimler ele alınırken Aydın Petrol-İş ziyaretinde Barutsan fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileklerini iletti. Basın-İş ziyaretinde muhalif basın üzerindeki baskılar ele alındı.

‘KAMU HİZMETLERİNİ DAHA FAZLA REKABETE AÇABİLMEK İÇİN MESLEK ÖRGÜTLERİNİ HEDEF ALIYORLAR’

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Genel Sekreter Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Akçan ve Arif Müezzinoğlu ile Muhasip Üye Gülgün İncirci Kıran’ın hazır bulunduğu ATO ziyaretinde konuşan Ali Rıza Aydın, Bu Düzen Değişmeli Platformu tarafından sürdürülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kamu niteliğine sahip meslek örgütlerinin toplumsal rolünün önemine işaret eden Ali Rıza Aydın, kamu çıkarlarını savunan bu tür örgütlerin dağıtılmaya çalışıldığını hatırlatarak bunun OECD gibi uluslararası kurumlar tarafından da dayatıldığına işaret etti. Kamu hizmetlerinin daha fazla rekabete açılması için kamu niteliğine sahip meslek örgütlerinin tasfiye edilmesine ve dernekleştirilmesine çalışıldığını belirten Aydın, buna direnç gösterilebilmesi için düzenin bütününe karşı durulması ve işçi sınıfının çıkarlarını gözeten bir siyasi çizginin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son 16 yıllık hükümet döneminin toplumda büyük bir yoksulluk ve ötekileştirmeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, sağlık hizmetlerine sirayet eden muhafazakarlaşma ve gericileşmenin tehlikelerine işaret etti. Bununla birlikte toplumda büyük bir bıkkınlık ve direncin oluştuğunu dile getiren Bulut, mücadeleye 25 Haziran’dan sonra da devam edileceğini ifade ederek Ali Rıza Aydın’a başarılar diledi.

‘BARUTSAN’DA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI’

Petrol İş Sendikası Ankara Şubesi ziyaret eden ve Şube Başkanı Şuayip Gül ile görüşme gerçekleştiren Ali Rıza Aydın, geçen hafta Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan işçiler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın, işçilerin yaşamını hiçe sayan uygulamaların son bulması için bu düzenin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Fabrikanın işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olduğu bariz zaaflarının yıllardan beri bilindiğini ve bu konuda defalarca rapor hazırlayıp denetim talebinde bulunduklarını anlatan Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, sendikaların güçlenmesi, bunun için de işçi sınıfı siyasetini merkeze alan bir sendikal çizginin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

‘MUHALİF GAZETELER KAPANMANIN EŞİĞİNDE’

Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar ve sendika uzmanı Fatih Aydemir’in hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Rıza Aydın, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Medya kuruluşları üzerindeki baskıya dikkat çeken Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, yerel gazetelerin, özellikle de muhalif gazetelerin kapanmanın eşiğinde olduğunu vurguladı. 25 Haziran’dan sonra da hep birlikte mücadeleye devam etmek gerektiğini dile getiren Nigar, Bu Düzen Değişmeli Platformu bağımsız milletvekili adaylarına başarılar diledi.