Melis Gönenç'in Sinan Operası'na ilişkin hazırladığı kapsamlı dosya, 9 günlük bir seri halinde soL'da yer aldı.
Gönenç'in yazılarına toplu olarak aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL-ALMANYA
Opera Sinan: Hasan, Bertan, Erdoğan (1-9)
'Sinan, Cumhuriyet tarihinin ilk islamcı operası olarak kayıtlara geçti. Saray’ın, siyasal ölümüne beş kala gerçekleştirdiği bu operasyon, siyasal, sanatsal ve etik çöküşün anlamlı bir göstergesidir.'
Haber Merkezi
Melis Gönenç'in Sinan Operası'na ilişkin hazırladığı kapsamlı dosya, 9 günlük bir seri halinde soL'da yer aldı.
Gönenç'in yazılarına toplu olarak aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: