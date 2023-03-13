Opera Sinan: Hasan, Bertan, Erdoğan (1-9)

'Sinan, Cumhuriyet tarihinin ilk islamcı operası olarak kayıtlara geçti. Saray’ın, siyasal ölümüne beş kala gerçekleştirdiği bu operasyon, siyasal, sanatsal ve etik çöküşün anlamlı bir göstergesidir.'

Haber Merkezi

Melis Gönenç'in Sinan Operası'na ilişkin hazırladığı kapsamlı dosya, 9 günlük bir seri halinde soL'da yer aldı.

Gönenç'in yazılarına toplu olarak aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

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Opera Sinan: Hasan, Bertan, Erdoğan (1)

 Sinan, Cumhuriyet tarihinin ilk islamcı operası olarak kayıtlara geçti. Saray’ın, siyasal ölümüne beş kala gerçekleştirdiği bu operasyon, siyasal, sanatsal ve etik çöküşün anlamlı bir göstergesidir.

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Şerbetçi Hasan'ın İslamcı Sergüzeşti - (2)

Hasan Uçarsu, müzik tarihimizde, adı Atatürk ile başlayan AKM’nin açılışını cihat naraları ile gerçekleştiren Sinan operasının bestecisi olarak yerini alacaktır.

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Şerbetçi Hasan İslamcı taburda (3)

 2007’de başlayan islamcı saldırı, Laik Cumhuriyet ile birlikte çoksesli müzik anlayışında da köklü bir tasfiyeyi hedeflemiş, bu amaç için işbirlikçileri kullanmıştır. 

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Gazavatname-i Şerbetçi Hasan (4)

Hasan Uçarsu’nun yapıtları, islamcı kurulum döneminin sanatsal tüm parametrelerini kucaklıyor.

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Cihatçı Hasan, Lakoz Bertan, Terminatör Sinan (5)

Bertan Rona, opera-baleye yerleştirilmeye çalışılan islamcı Truva Atı’dır. Sinan operası librettosunun ona sipariş edilmesi tesadüf değildir.

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Operaya İslamcı yığınak: Bertan Rona (6)

Afyon Konservatuarı’nın islamcı müdürü Uğur Türkmen’den, Mimar Sinan Konservatuarı FETÖ’cüsü Gülper Refiğ’e uzanan yol, Bertan Rona’nın düşünce dünyasının güzergâhlarındandır.

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Tek kurtuluş yolu: Alaturka ve caz (7)

İslamcılar, senfonik müzik ve operayı siyaseten terbiye etmenin yolunun, alaturka ile caz enjeksiyonundan geçtiğine inanıyorlar.

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İslamcı Bertan'ın kıkırdak dansı (8)

İslamcı kültür unsurlarının tarihsel meşruluk sorunu bulunduğundan, laik cumhuriyetinkilere zorunlu gereksinim duyarlar. Tablo bütünüyle şizofreniktir.

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Sinan mı, Süleyman mı, Atatürk mü, Erdoğan mı? (9)

Cumhuriyet tarihinin ilk İslamcı operası Sinan, iki büyük anlatı özürlünün, Hasan Uçarsu ve Bertan Rona’nın, yüksek sanatların en büyük anlatı formuna, operaya tayin edildikleri canlı bir gölge oyunu.