Güne soL'dan bakın: 9 Kasım 2023

Yargı krizi: Kavganın tarafları kim? Ilımlılar-şahinler demek doğru mu?

Kopan kavga, yargıyı aşan bir kavga. Tarafların “şahinler” ve “güvercinler” olarak adlandırılması yaygın. Kemal Okuyan ve Fatih Yaşlı, temkinli yaklaştıkları bu eğilimi ve kavgayı analiz etti.

Yargı krizini kim, nasıl yorumladı: soL, tüm tepkileri derleyip analiz etti

Yargıtay'ın AYM'ye açtığı savaş Saray tarafından savunuldu, AKP'nin bir kanadınca eleştirildi. Yandaş kalemler arasında çatlak sesler duyuldu. Sosyalistler krizin çok yönlü ve derin olduğunu söyledi.

Saray'dan ilk açıklama: Mehmet Uçum Yargıtay'ı savundu, AYM kararını 'gayrı milli' ilan etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı yüksek yargıdaki krizde Yargıtay'ı savundu, ''Karar doğrudur, milli yargıya saldırılar çok büyük bir birikim oluşturdu'' dedi.

Yargıtay kararı AKP'yi ikiye böldü: 'Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez'

Saray'dan gelen ilk açıklamalar Yargıtay'ın AYM'ye açtığı bayrağı desteklerken, AKP içerisinde bazı isimler bu adıma dolaylı da olsa eleştiride bulundu.

İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, AYM'nin Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBMM Danışma Kurulu toplanmıyor, CHP Genel Kurulu terk etmeme eylemine başlıyor

CHP Genel Başkanı Özel, Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplantısının bugün yapılmayacağını öğrendiğini duyurdu. Özel Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlayacaklarını açıkladı.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı davanın duruşması başladı

Hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak geldiği Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Gazze'de 34. gün: BM iki tarafı da 'savaş suçlusu' saydı, ABD 'İran bağlantılı' hedefleri vurdu

ABD Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri, hem İsrail'i hem de Hamas'ı savaş suçu işlemekle suçladı.

Depremi, darbeyi 'önceden bilen' Şeyh: '30 TSK'lının katıldığı sohbetimde...'

"Her şeyi bildiği" öne sürülen Seyit Şeyh Halit adındaki hoca, 15 Temmuz'dan önce 30 TSK mensubuyla dini sohbet yaptığını ve "darbeyi Cumhurbaşkanı'na iletin" dediğini söylüyor.

Diyarbakır’da KYK yurdunda asansör düştü: ‘Arızalı olduğu biliniyordu'

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu’nda 7 Kasım'ı 8 Kasım'a bağlayan gece asansör düştü. Bir öğrenci yaşananları soL'a anlattı.

Aziz Konukman: CHP üyesiyim ama çözümü THTM’de görüyorum

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından Aziz Konukman, "Cumhuriyet topal kuruldu, şimdi yeni bir başlangıç yapabiliriz” diyor.

Orhan Aydın: THTM sosyalist cumhuriyet sözünü yükseltecek

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından Orhan Aydın, “Tüm kötülüklere karşı örgütlenmesi için ışığın aydınlığında buluşmak gerekiyor” diyor.