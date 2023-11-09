TBMM Danışma Kurulu toplanmıyor, CHP Genel Kurulu terk etmeme eylemine başlıyor

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krizin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletmişti.

Özel yaptığı açıklamada bugün Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen Danışma Kurulu'nun toplantısının yapılmayacağını öğrendiğini açıkladı. Özel "Bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" diye belirtti.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.

Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."