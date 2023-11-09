Depremi, darbeyi 'önceden bilen' Şeyh: '30 TSK'lının katıldığı sohbetimde...'

Son zamanlarda yaygınlaşan TikTok ve Facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinden vaazlarını veren şeyhlerden biri, Seyit Şeyh Halit.

Bu şeyh, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ikamet ediyor. Şeyhin "mahareti"yse Türkiye'deki siyasi ve toplumsal olayları önceden "biliyor" olması.

Şeyh, kendisinin ve müritlerinin iddialarına bakılırsa, 15 Temmuz darbe girişimini, 6 Şubat depremini ve geçtiğimiz ay meclis açılışı sırasında yaşanan İçişleri Bakanlığı önündeki çatışmayı önceden bilmiş.

'30 TSK Başkanına beni videoya alın dedim'

Yine de Seyit Şeyh Halit 'çok mütevazı', sınırlarını biliyor. Sohbetlerinde kendisinin bir mahareti olmadığını, aslında bunları kendisine Allah'ın gösterdiğini ifade ediyor.

Şeyh Halit'in bir televizyon programında yaptığı konuşmadaki bir detay dikkat çekiyor. Şeyh, darbeden yaklaşık 7 ay önce yaptığı bir sohbette TSK'dan "İl Başkanları"nın yer aldığını ve orada darbenin olacağını söylediğini belirtiyor.

Tüm detayları gördüğünü, tanklara ve askerlere kadar ayrıntıları verdiğini söyleyen Şeyh, "TSK'daki il başkanlarına 'Beni telefonlarınıza kameraları açıp kaydedin. Bunu da Cumhurbaşkanına iletin' dedim" diyor.

Erdoğan'a yazılı olarak darbe olacağını iletmiş

Yaptığı konuşmadan askeri literatüre hakim olmadığı tahmin edilen şeyhin sohbetine katılan "TSK İl Başkanları"nın kim olduğu merak konusu. Sohbetine 30 farklı ilden "TSK İl Başkanının" katıldığını ifade eden Şeyh, darbe konusunda yaptığı uyarı karşılık bulmadığı için konuyu Cumhurbaşkanlığına yazılı olarak da ilettiğini, kendilerinde de Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi'nden gelen cevap metninin durduğunu söyledi.