Diyarbakır’da KYK yurdunda asansör düştü: ‘Arızalı olduğu biliniyordu'

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmaller sonucu yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmiş, olay ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Olayın ardından KYK’ya bağlı pek çok yurtta asansörlerin denetlenmediği ortaya çıkmış, diğer KYK yurtlarındaki asansörlerin Aydın’daki yurttan farklı olmadığı görülmüştü.

Bunun son örneği Diyarbakır’da yaşandı.

Sur ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu’nda 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece asansör düştü. Öğrencilerin mahsur kaldığı asansörün aylardır tamir edilmediği biliniyor. Mahsur kalan öğrencilerse kendi imkanlarıyla asansörden çıktı.

‘Asansörlerde kırmızı etiket gördüm’

Yurtta kalan diş hekimliği bölümü öğrencisi Mehmet* olaya ilişkin soL’a konuştu. Asansöre her seferinde kaygılı bindiklerini söyleyen Mehmet benzer problemlerin sürekli yaşandığını belirtti:

“Olayı ben bizzat yaşamadım ama asansörle ilgili problemleri sürekli duyuyoruz. Asansörün uzun süredir problemli olduğunu biliyoruz. Son olaylardan sonra daha da tedirgin olduk. Tedirgin olmakta haklıymışız. Asansöre her bindiğimizde kaygılanıyoruz, ‘Acaba kalacak mıyız?’ diye düşünüyoruz.”

Asansörün Aydın’da yaşanan faciadan sonra bakıma alındığını görüp duymadığını söyleyen Mehmet, asansörde kırmızı etiket gördüğünü şu sözlerle anlattı: “Asansörlerin Aydın’da yaşanan olaydan sonra bakıma alındığını görmedim de duymadım da. Belki alınmıştır ama dediğim gibi ben ne gördüm ne duydum. Ama asansörlerde kırmızı etiket gördüm.”

Mehmet, asansörlere bakım yapmanın binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran bir kurum için zor olmaması gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı: “Bu kadar insanı barındırıyorlar, çok zor olmamalı. En azından bir asansör yani, onu da düzgün yapsınlar.”

Aynı yurdun adı böcekli yemeklerle konuşulmuştu

Yurtta konaklayan bir öğrenci 25 Ekim’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda yurdun yemeklerinden kurt çıktığını paylaşmıştı. Daha sonra paylaşımını silen öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı etiketleyerek, yemeklerdeki kurt fotoğraflarını ekleyerek şunları kaydetmişti: “Diyarbakır-Selahaddin Eyyubi Erkek Yurdu’nda akşam yemeğinde çorba ve köfteden çıkan kurtlar... Geçen hafta da bazı yemeklerde çıkmıştı ama insanlık hali dedik. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz biraz daha dikkatli olmanızı rica ediyoruz.”



*: Öğrencinin ismi, yurtta sorun yaşamaması adına editör tarafından değiştirilmiştir.