Orhan Aydın: THTM sosyalist cumhuriyet sözünü yükseltecek

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Oluşum, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) girişimiyle yola koyuldu. Oluşumun ilk destekçilerinden biri de, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim: TKP üyesi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın.

Aydın, THTM’nin parçası olmaya nasıl karar verdiğine dair sorumuza, dünyanın bugününe ilişkin bir betimlemeyle başlıyor: “Bu zifiri karanlık günlerde ışığı bulmak öyle el yordamıyla filan olacak iş değil. Ülke ve dünya büyük yıkımın eşiğini çoktan atlamış durumda. Dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor. Öyle bir iki değil binlerce. İnsanlığın üstüne bombalar yağıyor. Erdemliler ayakta ama tüm dünyayı yöneten diktatörler ve onların yarenleri olup bitene seyirci. Ülke işsizlik-yokluk-yoksulluk ekseninde din cambazı bir avuç madrabazın, çetelerin, mafyaların, kara para aklayıcılarının, uyuşturucu tacirlerinin, doğa-çocuk-kadın-sanat ve hayat düşmanlarının elinde oyuncak.”

Orhan Aydın’a göre “karanlığın içinde ışık aramanın zorluğu” tam da bu noktada gizli. “Acıların, kahrın, hüznün, elem ve kederin tüm kötülüklere karşı örgütlenmesi için ışığın aydınlığında buluşmak gerekiyor” diyor Aydın, “TKP çağrısı tam da buna hizmet ediyor.”

‘Sosyalist bir Cumhuriyet mümkündür’

“Düzen siyasetinin kirlenmesinden söz ediyor birileri… Ortada ülke ve gelecek için üretilen bir siyaset yok… Her söylenen, düzen içi önermelerle dolu. Oysa Cumhuriyet bitirildi. Bir avuç haramzade ve işbirlikçileri, yüz yılın tüm kazanımlarını talan ettiler. Burada onarılacak ne kaldı diye sorduğunda susuluyor. Oysa var, yeni, özgür, eşit, laik, kamucu, çağdaş bir Cumhuriyet, yani Sosyalist bir Cumhuriyet mümkündür. THTM bu çağrıyı güçlendirecek yeni bir mevziye yerleşip tüm yoksul halka, işçilere, emekçilere Cumhuriyet'in aydınlanma değerlerini yüklenerek seslenebilir.”

Aydın, THTM girişiminin, yaşama umudunu çoğaltıp, örgütlenmeyi güçlendirip, yalana-talana karşı diklenmenin de zemini oluşturabileceği kanısında: “Işık meşaleye, meşaleler binlerce elden aydınlığa koşacaksa ülkenin aydını, yazarı, çizeri, sanatçısı, bilim insanı o meşaleyi taşıyacak olanların safında olmalılar. Bu korku duvarının dibindeki bekleyiş son bulmalı ve meydanlar halkın özgürlük, eşitlik, laiklik, barış ve kardeşlik sesleriyle dolmalıdır.”