Güne soL'dan bakın: 6 Eylül Çarşamba

TKP heyeti Yunanistan Komünist Partisi ile ikili görüşmeler için Atina’daydı

TKP heyetiyle Yunanistan Komünist Partisi'nin Atina'daki toplantısında, Avrupa’daki komünist partiler arasında işbirliği ve dayanışmanın artırılması için iki partinin yapabilecekleri gündem edildi.

RTÜK'ten 'LGBT Propagandasına Dur' kamu spotuna onay

RTÜK üyeleri Keser ve Taşcı üst kurulun İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini duyurdu.

FEDAŞ işçilerinden İstanbul'daki Aksa Holding önünde eylem

DİSK Enerji-Sen üyesi FEDAŞ işçileri, Dersim'de düşük zamlara, çalışma koşullarına ve işten çıkarmalara karşı başlattıkları direnişin 29’uncu gününde İstanbul’daki Aksa Holding önünde eylem yaptı.

Kırklareli'ndeki selde can kaybı 5'e yükseldi, 1 kayıp aranıyor

Bölgede ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere 4 kişinin cesedini bulan ekipler, ormanlık alanda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı: 'Enflasyon yıl sonunda yüzde 65 olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Hasan Cengiz vakası: AKP yerine Rusya’ya mı bakılmalı?

CHP ve Hasan Cengiz ilişkisi AKP üzerinden tartışılıyor. Rusya boyutu tamamen atlanıyor. Hasan Cengiz, “CHP’deki Avrasyacı kanat benim” diyor.

Aileler soL'a konuştu: İsias emsal dava olacak!

6 Şubat'ta İsias Otel'de yaşamını kaybedenlerin aileleri İsias'ın emsal dava olması için mücadele ediyor. Aileler yaşadıkları süreci ve mücadelelerini soL'a anlattı.

Yeni devlet sırrı: Erdoğan’ın mahkum afları

Erdoğan'ın son yıllarda 'affettiği' bilinen 10 mahkum bulunuyor. Aralarında uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen de var, FETÖ'den hapis cezası alan da.

Patron geri adım attı: Maden işçileri açlık grevini bitirip oturma eylemine başladı

Süresiz izne çıkarmalar, ödenmeyen tazminatlar ve haklarını için başlattıkları açlık grevine son veren 190 madenci yeryüzünde oturma eylemine geçti.

Erdoğan Sivas Katliamı mahkumunun cezasını affetti

Erdoğan, Sivas Katliamı davasında idama mahkum edilen ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül'ü affetti. Cezanın kaldırılmasının gerekçesiyse ''sürekli hastalık''.

TKP'den 'iklim olayı' diyenlere uyarı: 'Sorumluluk atmaktan vazgeçin!'

Başakşehir'deki selin ardından açıklama yapan TKP İstanbul İl Örgütü, kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunların kapitalizmin insafına terk edildiğine dikkat çekti.